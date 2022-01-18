«Лучший выбор, который мог быть». Семин оценил результаты голосования FIFA за лучшего нападающего

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин оценил результаты голосования FIFA в борьбе за лучшего нападающего 2021 года. Всего организация объявила о трех претендентах: Роберт Левандовски, Лионель Месси и Мохамед Салах.

«Конечно, считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир. Во-первых, он является нападающим, а эта позиция подразумевает забитые голы. В прошлом году он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть.

Для него мотивация не зависит от того, получил он награду или нет. Он получил её и завтра забудет, потому что ему предстоит игра в чемпионате Германии», — приводит слова Семина ТАСС.

Отметим, что в текущем сезоне Левандовски провел 27 матчей за «Баварию» и забил 34 гола во всех турнирах. Его действующая трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее поляк уступил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году. France Football вручила эту награду именно аргентинцу, который в летнее межсезонье перебрался в парижский клуб.