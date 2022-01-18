Президент «Урала» рассказал, что у Шатова действует «пожизненный» контракт с клубом

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ситуации с хавбеком Олегом Шатовым, который в настоящее время тренируется с клубом.

«Олег сегодня проводит уже вторую тренировку. Пообщался с ним. Видно, что соскучился по футболу. Он в полном порядке — физическая форма хорошая, ни грамма лишнего веса. Посмотрим, как пойдет дальше. Все зависит от него.

У него «пожизненный» с нами контракт. Когда он еще мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в «Урале». Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше все сделать», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Шатов является воспитанником академии команды из Екатеринбурга. В общей сложности он отыграл за «шмелей» 135 матчей, забил 16 голов и отдал 14 ассистов.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Анжи», «Краснодара» и «Зенита». В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России.