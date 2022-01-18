«Локомотив» опроверг интерес к Пиняеву, Агаларову и Лантратову

Московский «Локомотив» не заинтересован в приобретении Сергея Пиняева (»Крылья Советов»), Гамида Агаларова (»Уфа») и Ильи Лантратова (»Химки»).

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Столичный клуб не вел переговоров с командами, где играют эти футболисты, и не делал предложений по их переходу.

Отметим, что Агаларов является текущим лидером в гонке бомбардиров РПЛ - он забил 13 голов в 20 играх. На счету Пиняева 19 матчей за самарский клуб, в которых он забил три гола и отдал два ассиста. Лантратов провел 19 игр за подмосковный клуб.