Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще пять лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на церемонии вручения наград лучшим футболистам 2021 года по версии ФИФА, где получил специальный приз, заявил, что не собирается в ближайшее время завершать свою карьеру.

«У меня еще сохраняется страсть к футболу и забиванию мячей. Я играю с пяти лет. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Планирую играть еще четыре или пять лет», - приводит слова Роналду RT, ссылаясь на Daily Mail.

В текущем сезоне Роналду провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.