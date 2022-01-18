Константин Тюкавин - о «Спартаке»: У меня нет ни одной одежды с красным цветом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о новом контракте с бело-голубыми, а также о том, как он относится к главному раздражителю команды - «Спартаку».

«Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нём играю с детства.

Моё отношение к «Спартаку»? Ещё в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник». У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом — ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 18 матчей за клуб в РПЛ, забил четыре гола и отдал три ассиста. Новый контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.