Новичок ЦСКА Медина расссказал, что в клубе он знал Акинфеева благодаря сейву на ЧМ-2018 с Испанией

Полузащитник сборной Парагвая и ЦСКА Хесус Медина рассказал, кого он знал в составе армейцев до подписания контракта с красно-синими.

– Кого из состава ЦСКА знал по имени до перехода к нам?

– Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сэйв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе», - передает слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что с 2018 года Медина выступал в составе «Нью-Йорк Сити». За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В конце декабря прошлого года у полузащитника истек контракт с клубом MLS.

В составе сборной Парагвая Медина провел одну встречу.