Дмитрий Ананко: Что такого страшного в поляках? Ну да, Роберт Левандовски есть, ну и что?

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал, за счет чего сборная России может выиграть у Польши в полуфинале стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

«Да, у Польши есть хорошие футболисты, но и игра может сложиться по-разному. Тот же матч с хорватами – если бы Федор Кудряшов иначе расположился, стоял чуть вполоборота, мяч отлетел бы не в сетку, а перед ним. Плюс сложные погодные условия. Да, очень много оборонялись, но уверен, что Карпин такой установки не давал. Так сработала психология футболистов.

Но даже такая игра полезна – ошибки можно и нужно исправлять. И все идет от головы. Да, где-то тяжело, но ты все равно бежишь вперед хотя бы помогать количественно. Посмотрите на динамовских игроков, они же уверенность в себе приобрели. А что такого страшного в поляках? Ну да, Роберт Левандовски есть, ну и что?» - сказал Ананко «Советскому спорту» в эксклюзивном интервью.

Добавим, что матч Россия - Польша пройдет 24 марта в Москве на арене «Лужники».