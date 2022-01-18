Константин Тюкавин: Были варианты в Италии и Англии. Но зачем туда ехать неготовым

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, получал ли его агент какие-либо предложения от других клубов.

«Ему постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?» - приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Добавим, что этой зимой нападающий подписал новый контракт с «Динамо», который заключен до июня 2024 года с возможностью его продления на один сезон.