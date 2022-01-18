Владелец «Эвертона» может продать клуб из-за финансовых трудностей

Владелец английского «Эвертона» Фарад Мошири может продать клуб в ближайшее время.

По информации The Sun, ливерпульцы в скором времени могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Руководство продолжает тратить почти 85 процентов дохода на зарплаты футболистам и тренерскому штабу, несмотря на финансовый фэйр-плей.

Кроме того, Мошири смог инвестировать только 50 миллионов фунтов стерлингов в проект будущей новой арены для команды. Чтобы полностью осуществить постройку стадиона, ему необходимо привлечь инвесторов, которые смогли бы добавить еще около 400 миллионов.

Как сообщает источник, за последние три года убытки «ирисок» составили 265 миллионов. Стоимость клуба оценивается в 350 миллионов фунтов стерлингов.

После 19 игр команда с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. На днях клубные боссы уволили занимавшего пост главного тренера Рафаэля Бенитеса. Временно исполняющим обязанности наставника назначен Данкан Фергюсон.