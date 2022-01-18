Ал. Березуцкий выделил сильные стороны новичка ЦСКА Медины

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о новичке красно-синих Хесусе Медине, который подписал контракт с армейцами до 2024 года.

«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что с 2018 года Медина выступал в составе «Нью-Йорк Сити». За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В конце декабря прошлого года у полузащитника истек контракт с клубом MLS.

В составе сборной Парагвая Медина провел одну встречу.