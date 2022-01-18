Вооруженный конфликт в ОАЭ не повлиял на тренировки “Спартака”

Глава пресс-службы московского “Спартака” Дмитрий Зеленов высказался о том, повлиял ли возможный конфликт Объединенных арабских эмиратов и йеменских мятежников на работу клуба на тренировочных сборах в указанном государстве.
«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с посольством РФ», — приводит слова Зеленова “Чемпионат”.
Добавим, что о нападении на ОАЭ заявило движение “Ансар Аллах”. По сообщениям местных телеканалов, атака произошла с помощью беспилотников и баллистических ракет.
источник: Чемпионат.com