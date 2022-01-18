Умер легендарный испанский футболист Хенто

“Реал” сообщил о смерти испанского футболиста Франсиско Хенто в возрасте 88 лет.
«Реал Мадрид» хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и привязанность его жене Мари Лус, его сыновьям Франсиско и Хулио, его внучкам Айтане и Канделе, а также всем его родственникам, коллегам и близким», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте “сливочных”.
Хенто - единственный в мире футболист, побеждавший шесть раз в Кубке европейских чемпионов. Также он является 12-кратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка страны, помимо это он дважды выигрывал Латинский кубок и один раз Межконтинентальный кубок. Все трофеи были завоеваны в составе “Реала”, помимо “сливочных” Хенто выступал за “Расинг”.
источник: ФК «Реал»