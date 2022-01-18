Дмитрий Селюк: Будь я агентом Азмуна, не советовал бы ему переходить в «Ювентус»

- Появилась информация, что «Ювентус» предлагает «Зениту» 5 миллионов евро за Сердара Азмуна. Причем итальянский клуб планирует приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Остается в силе и предложение «Лиона». Французы вроде бы готовы ждать до лета.
- Азмун должен остаться, а «Зенит» должен делать все, чтобы форвард остался. Такое мое мнение.
- «Ювентус» - это совсем другой вариант, чем «Лион». В такой клуб два раза не зовут.
- Если б я был агентом Азмуна, я бы отсоветовал ему ехать в Италию. Там тактически очень грамотный футбол, отлично обученные защитники, нападающим там тяжело. И в «Ювентусе» никто не будет давать время на адаптацию. В таких суперклубах нужно сразу выходить и давать результат. Франция или Испания Азмуну больше в этом плане подходит.