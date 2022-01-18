Мелкадзе может сменить «Спартак» на «Сочи»

Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе близок к тому, чтобы покинуть московский клуб этой зимой.

Как сообщает Sport24, 24-летний футболист в скором времени должен подписать контракт с «Сочи». Ранее нападающий не был включен в список игроков, которые отправились на тренировочный сбор красно-белых в ОАЭ.

Напомним, что Мелкадзе является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне нападающий отыграл за команду четыре матча, не отличившись голевыми действиями. Его действующее соглашение рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, что весь прошлый сезон форвард выступал на правах аренды в «Ахмате».