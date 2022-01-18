«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Марселя» Камара

Опорный полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может сменить клубную прописку летом 2022 года.
Согласно данным Defensa Central, 22-летнего француза хочет подписать «Реал». Отмечается, что основными конкурентами мадридского клуба в борьбе за футболиста станут «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Камара является воспитанником академии «Марселя». За взрослую команду он провел 145 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Его контракт истекает в конце текущего сезона. Таким образом, игрок может покинуть французский клуб в качестве свободного агента.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.
источник: Defensa Central