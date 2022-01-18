Нападающий «Спартака» Руденко может отправится в аренду в клуб чемпионата Польши

Фланговый нападающий «Спартака» Александр Руденко может пополнить состав польского клуба «Варта» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, в данный момент команду ведут переговоры по поводу перехода 22-летнего футболиста. Отмечается, что речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Напомним, что Руденко находится в «Спартаке» с 2012 года. Однако за основную команду красно-белых он не провел ни одного матча. Ранее столичный клуб отдавал форварда в аренду в московское «Торпедо» и «Сочи». В нынешнем сезоне футболист отыграл три встречи за «Спартак-2», не отличившись результативными действиями.

Добавим, что в данный момент «Варта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 16 очков в 19 турах.