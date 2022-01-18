Губерниев заявил, что Тюкавин не хочет выходить из зоны комфорта

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике нападающего “Динамо” Константина Тюкавина за слова о том, что он не против подписать пожизненный контракт с бело-голубыми.
“Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие. Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например. Уже не говорю про Аршавина и других”, - приводит слова Тюкавина “Спорт-Экспресс”.
В текущем сезоне Тюкавин сыграл в 20 матчах за “Динамо” во всех турнирах, забив шесть голов и отдав три результативные передачи.
Зимой 19-летний футболист подписал новый контракт с бело-голубыми, который истечет в июне 2024 года, при этом в нем заключена возможность продление на один сезон.