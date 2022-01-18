Фомин мечтает сыграть на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал, что хочет выступить на ближайшем чемпионате мира по футболу.
«Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной», - приводит слова Фомина RT, ссылаюсь на пресс-службу его клуба “Динамо”.
Именно в Катаре бело-голубые проводят первый сбор перед весенней частью РПЛ.
Напомним, что сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре против национальной команды Польши. В случае успеха, национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, ждет встреча в финале квалификации с победителем противостояния между Чехией и Швецией.
источник: «RT на русском»