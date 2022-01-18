Голкипер «Рубина» Коновалов подписал контракт с шотландским «Ливингстоном»

Пресс-служба «Ливингстона» объявила о переходе голкипера «Рубина» Ивана Коновалова.

По информации источника, контракт между шотландской командой и 27-летним россиянином рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, что футболист пополнит состав клуба после того, как получит международное разрешение, а также разрешение на работу.

Напомним, что Коновалов перешел в «Рубин» из жодинского «Торпедо» в июле 2018 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за казанцев 22 матча, в шести из них оставив ворота «сухими».

Что касается «Ливингстона», то в нынешнем сезоне клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 20 очков по итогам 20 сыгранных туров.