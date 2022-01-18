Мухин – о второй части сезона РПЛ: Было бы неплохо, если ЦСКА окажется в тройке призеров

Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, как он оценит результат команды, если армейцы смогут завершить текущий сезон чемпионата России в тройке призеров.

Отметим, что в данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Идущий третьим «Сочи» опережает красно-синих на одно очко.

– Конечно, неплохо быть в тройке. Не только «Зенит», но и «Динамо» в этом сезоне очень хорошо идет. Посмотрим, как сложится вторая часть сезона. Нужно выступить как можно лучше, есть еще Кубок России. Нам выпало играть в Сочи, неудачный матч первого круга с этой командой можно забыть, – цитирует Мухина портал Bobsoccer.

Добавим, что в нынешнем сезоне 20-летний россиянин принял участие в 18 матчах, не отличившись результативными действиями.

26 февраля подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях против «Спартака».