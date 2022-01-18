Аспиликуэта надеется продлить контракт с «Челси» – игрок хочет завершить карьеру в лондонском клубе

Руководство «Челси» продолжает вести переговоры с защитником команды Сесаром Аспиликуэтой по поводу продления контракта.

Согласно данным The Athletic, 32-летний испанец заинтересован в том, чтобы остаться в лондонском клубе. Отмечается, что футболист надеется завершить свою профессиональную карьеру в стане «аристократов».

По информации источника, «синие» готовы продлить соглашение с игроком до лета 2023 года. В свою очередь защитник требует от команды двухлетний контракт. Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Напомним, Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года. В общей сложности он принял участие в 454 матчах, забил 14 голов и отдал 56 ассистов. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и дважды – Лиги Европы.