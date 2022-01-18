Максим Деменко: Думаю, для Миранчука переход «Дженоа» – это не лучший вариант

Экс-игрок сборной России Максим Деменко оценил возможный переход атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что генуэзский клуб планирует арендовать 26-летнего хавбека до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В данный момент переговоры между командами продолжаются.

– Я думаю, это будет неправильный шаг. «Дженоа» идет на предпоследнем месте и бьется за выживание. Понятно, что условия там есть, ведь не просто так приглашали Шевченко помочь. Но даже Андрей не нашел ключ к футболистам. Думаю, для Миранчука это не лучший вариант. Понятно, что эмоционально Алексей может команде что-то придать на пару игр, но в целом, там все проблематично, – цитирует Деменко «Евро-футбол.ру».

Напомним, Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.

Довавим, что «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 22 турах. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Венеция», составляет шесть очков.