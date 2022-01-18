Роналду сможет принять участие в матче против «Брентфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил о том, что нападающий команды Криштиану Роналду может сыграть в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

Напомним, что португальский футболист пропустил игру против «Астон Виллы» (2:2) из-за проблем с бедром. При этом немецкий наставник отметил, что к предстоящей встрече «красных дьяволов» также должен вернуться форвард Маркус Рэшфорд.

– Вчера Криштиану и Маркус тренировались в общей группе. Думаю, что сегодня они также примут участие в тренировке наравне с другими футболистами. Посмотрим, сыграют ли они против «Брентфорда». Перед игрой с «Астон Виллой» я был уверен, что они будут готовы, но этого не случилось, – сказал Рангник во время пресс-конференции.

В данный момент «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка в 20 играх. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. Добавим, что матч с «Брентфордом» состоится завтра, 19 января, в 23:00 мск.