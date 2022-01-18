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«Барселона» рассматривает Теллеса в качестве возможной замены Жорди Альбе

Бразильский футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с осени 2020 года.
18 января 2022 16:58
автор: Владислав Корегин

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может пополнить состав «Барселоны».

Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба ведет поиски футболиста, который сможет заменить Жорди Альбу на позиции основного игрока обороны.

Отмечается, что помимо 29-летнего бразильца, сине-гранатовые интересуются Алексом Сандро («Ювентус»), Николасом Тальяфико («Аякс»), Альфонсо Педрасой («Вильярреал») и Рафаэлем Геррейру («Боруссия» Д).

Напомним, что Теллес пополнил состав «МЮ» в октябре 2020 года. С тех пор он провел за «красных дьяволов» 34 матча, забил один гол и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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