Судья Серра попросил прощения у «Милана» за ошибку в матче со «Специей»

Главный судья матча 22 тура серии А «Милан» - «Специя» (2:1) Марко Серра признал ошибку перед хозяевами поля в их раздевалке, сообщает Football Italia.
Напомним, что Серра остановил игру за фол против игрока “Милана”, не дождавшись окончания атаки, в ходе которой “россонери” отправили мяч в ворота соперника.
По данным источника, Серра не сдержал слез во время признания своей ошибки, и его пришлось успокаивать ветерану “Милана” Златану Ибрагимовичу.
Добавим, что по данным СМИ, Серра получил двухматчевую дисквалификацию.
источник: Football Italia