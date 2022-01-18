Ткаченко заявил, что его агентство инициировало непродление контракта с Андреем Мостовым

Известный агент Герман Ткаченко объяснил причины прекращения трудового сотрудничества с фланговым полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым.

Ранее стало известно, что 24-летний футболист решил отказаться от услуг компании ProSports Management, главой которой является Ткаченко.

– Андрей Мостовой ушел из моего агентства? Все верно, кроме одного. Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов, – цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Мостовой отыграл за «Зенит» 23 матча, забив три гола. Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 18 турах. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на два очка.