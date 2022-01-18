Россия планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года

Чемпионат Европы-2032 может пройти на территории России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Россия рассматривает возможность подать заявку на проведение европейского первенства.
Напомним, что 2018 году Россия стала хозяйкой чемпионата мира. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) признала турнир в России лучшим в истории.
Добавим, что Евро-2024 пройдет в Германии, а место проведения соревнований в 2028 году пока неизвестно. Основными претендентами являются Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).
источник: «Спорт-Экспресс»