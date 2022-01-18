Агент Черышева опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в «Спартак»

Агент Хуан Лопес, представляющий интересы флангового полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиент может стать игроком «Спартака» этой зимой.

– Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со «Спартаком». Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только на настоящем, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что Черышев выступает за «Валенсию» с августа 2018 года. В нынешнем сезоне 31-летний россиянин принял участие в 13 матчах «летучих мышей» во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета мадридского «Реала», «Вильярреала» и «Севильи». За сборную России хавбек отыграл 33 встречи (12 голов).