Виталий Милонов: Боюсь, что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения у нас Евро-2032

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался о возможном проведении чемпионата Европы-2032 в России.

Ранее появилась информация, что Россия рассматривает возможность участия в конкурсе заявок на право проведения европейского первенства.

– Это прекрасная идея и я ее поддерживаю. Мы сможем провести чемпионат Европы 2032 года, если нам его дадут, на более высшем уровне, чем чемпионат мира в России! Боюсь только, что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник, – цитирует Милонова портал «Метарейтинг».

Напомним, что 2018 году Россия стала хозяйкой чемпионата мира. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) признала турнир в России лучшим в истории.