Леонид Федун: Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что он планирует посетить зимние тренировочные сборы команды, которые пройдут в ОАЭ.

Добавим, что первый этап сбора красно-белых в Дубае на территории комплекса «Джебель-Али» запланирован с 17 по 29 февраля, а второй – с 1 по 12 февраля.

– Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком». Ковид и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты, – приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

После 18 сыгранных туров в чемпионате России подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В Лиге Европы московский клуб вышел в 1/8 финала турнира, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».