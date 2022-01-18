«Крылья Советов» обыграли венгерский «Сегед» благодаря голам Глушенкова и Зиньковского

Контрольный матч между «Крыльями Советов» и венгерским клубом «Сегед» завершился победой подопечных Игоря Осинькина со счетом 2:0.

Отметим, что очная встреча команд прошла сегодня, 18 января, в Белеке (Турция). В составе самарцев голы забили нападающий Максим Глушенков, отличившийся на 10-й минуте, а также полузащитник Антон Зиньковский (49).

Добавим, что 22 января российский клуб проведет вторую контрольную игру в рамках своего тренировочного сбора – его соперником станет словенский «Целе».

После 18 туров в РПЛ «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.