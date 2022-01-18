«Ростов» арендовал защитника «Локомотива» Сильянова до конца текущего сезона

Пресс-служба «Ростова» объявила о том, что к команде присоединился правый защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
Отмечается, что 20-летний футболист пополнил состав ростовчан на правах арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона-2021/22.
Сильянов является воспитанником академии ЦСКА. В клубную систему «Локомотива» игрок перешел в августе 2019 года. Всего за железнодорожников он отыграл 14 матчей, не отличившись результативными действиями.
В составе молодежной сборной России защитник провел пять встреч.
источник: ФК «Ростов»