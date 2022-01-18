В «Динамо» с юмором отреагировали на появление в сети фотографии юного Тюкавина в форме «Спартака»

Накануне нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, отвечая на вопрос о своем отношении к «Спартаку», рассказал, что ему никогда не нравился красный, и у него до сих пор нет какой-либо одежды такого цвета. Однако позже в Интернете появилась фотография еще юного нападающего в спартаковской футболке.

«Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь», - заявила пресс-служба бело-голубых, опубликовав в твиттере команды свой вариант фото.