Сборная Сенегала сыграла вничью с Малави и вышла в плей-офф Кубка африканский наций с первого места

Сегодня, 18 января, состоялись два матча группы B в рамках третьего тура Кубка африканских наций.
Отметим, что сборная Зимбабве обыграла Гвинею со счетом 2:1. В составе победившей команды голы забили форвард Ноуледж Мусона (26-я минута) и полузащитник Кудакваши Махачи (43). Соперник ответил забитым мячом хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта (49).
В параллельной встрече национальные команды Малави и Сенегала не смогли выявить победителя, сыграв вничью – 0:0.
Добавим, что итоговое положение группы B выглядит следующим образом: 1. Сенегал – 5 очков; 2. Гвинея – 4; 3. Малави – 4; 4. Зимбабве – 4.
источник: «Советский спорт»