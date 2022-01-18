Андрей Талалаев - о назначении Фарке в «Краснодар»: Теперь я понимаю решение Гончаренко уйти

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился своим мнением относительно назначения бывшего специалиста «Норвича» Даниэля Фарке на должность тренера в «Краснодаре».

«Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.

А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», — заявил Талалаев Sport24.

Отметим, что по итогам первой части чемпионата «быки» располагаются на пятом месте с 29-ю очками. Виктор Гончаренко во главе «Краснодара» провел 25 матчей, из которых он 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.