«Нижний Новгород» интересуется норвежским полузащитником Ларсеном

Фланговый полузащитник норвежского клуба «Мьендален» Ларс Ольден Ларсен может продолжить свою карьеру в клубе РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, 23-летнего футболиста хочет подписать «Нижний Новгород», предложивший за хавбека 300 тысяч евро. Отмечается, что норвежцы готовы продать своего игрока за 400 тысяч. В данный момент стороны продолжают вести переговоры.

Напомним, что Ларсен выступает за «Мьендален» с января 2020 года. В общей сложности норвежский футболист провел за клуб 61 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2022-го.