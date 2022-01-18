«Эвертон» объявил имя специалиста, который будет исполняющим обязанности тренера в ближайших матчах

Английский «Эвертон» объявил о назначении Данкана Фергюсона на должность исполняющего обязанности главного тренера команды. Ранее он был ассистентом Рафаэля Бенитеса.

Шотландец возглавит команду в предстоящих матчах. Это второй раз, когда Фергюсон получает такую должность. В 2019 году специалист возглавлял клуб несколько игр. «Эвертон» под руководством Фергюсона сыграл четыре матча, в которых один раз выиграл, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

После 19 туров «Эвертон» идет на 16-й позиции с 19-ю очками. Следующий матч в чемпионате команда проведет дома против «Астон Виллы» 22 января.