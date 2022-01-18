В Госдуме пообещали поддержать идею о проведении Евро-2032 в России

Депутат Государственный думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал идею РФС провести чемпионат Европы 2032 года в России.

«Конечно, я положительно смотрю на идею проведения чемпионата Европы-2032 по футболу в нашей стране. Я обязательно поддержу эту инициативу. На мой взгляд, Россия наиболее подготовлена из всех возможных стран-претендентов на Евро-2032 - у нас великолепные стадионы и замечательная инфраструктура. Мы всегда на 100 процентов готовы к организации таких турниров, у нас есть опыт, все ресурсы. Наш оргкомитет очень качественно проводит соревнования подобного формата, они это доказали не раз, матчи на Евро-2020 тому подтверждение.

Если решение по заявке будет одобрено, то, конечно, все будут довольны качеством проведения турнира, уверен в этом. В общем, я однозначно поддержу эту идею», - приводит слова Свищева Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что РФС выдвинул идею подать заявку на проведение Евро-2032 в России.

Ранее на территории страны уже проводились крупные футбольные турниры: Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Кроме того, Москва дважды принимала финалы еврокубков.

В 2021 году в Санкт-Петербурге прошли четыре матча Евро-2020, а в 2022 город примет финал Лиги чемпионов.