Вратарь «ПСЖ» Рико может перейти в «Мальорку» на правах аренды

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико может перейти на правах аренды в испанскую «Мальорку».

Об этом сообщает Marca.

По словам источника, в данный момент клубы ведут переговоры об условиях аренды. Сам игрок хочет покинуть «ПСЖ», чтобы получить больше игрового времени, поэтому соглашается на переход на «Мальорку».

В нынешнем сезоне Рико сыграл лишь в одном матче французской Лиги 1, в котором пропустил один мяч. Испанец пополнил состав парижской команды в сентябре 2020 года. С тех пор он сыграл за «ПСЖ» 24 игры, в котором 14 раз отстоял на «ноль» и пропустил 16 голов.