Влахович может оказаться в «Барселоне» в случае неудачных переговоров клуба с Холандом

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в каталонскую «Барселону», если сине-гранатовые не смогут подписать форварда «Дортмунда» Эрлинга Холанда.

Об этом сообщает Diario Sport.

Согласно источнику, приоритетной целью каталонской команды является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанд. В то же время «Барселона» изучает альтернативные варианты на случай, если подписание Холанда не удастся.

Отмечается, что альтернативными вариантами клуба на случай неудачи с норвежцем являются нападающий «Фиорентины» Душан Влахович и нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак.

В текущем сезоне серии А Влахович принял участие в 21 матче, в которых он забил 17 голов и отдал четыре ассиста. Действующая трансферная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.