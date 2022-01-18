«Раздули непонятно что». Агент Тюкавина - о детском фото футболиста в футболке «Спартака»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов раскритиковал общественный резонанс, который вызвало фото игрока в футболке московского «Спартака» после того, как футболист заявил, что не любит этот клуб.

«Эту футболку Чельстрема подарили семье, парень просто её надел. Здесь нет никаких проблем. Просто в России у нас так. Раздули непонятно что.

Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома, и Костя был в красном чепчике. Давайте за это еще осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а все это пытаются раскрутить», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, Тюкавин также заявил, что готов подписать пожизненный контракт с бело-голубыми и не хочет уездать в Европу, за что заслужил порцию критики от Дмитрия Губерниева.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел 20 матчей, в которых забил шесть голов.