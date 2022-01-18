Рибери может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник «Салернитаны» 38-летний француз Франк Рибери может перебраться в чемпионат Турции. Игроком интересуются «Касымпаш» и «Фатих Карагюмрюк».

Об этом сообщает Foot Mercato.

Рибери пополнил состав итальянской команды в сентябре 2021 года. За 12 матчей национального чемпионата он отдал две голевые передачи на партнеров. Прошлым местом работы полузащитника была «Фиорентина».

«Салернитана» располагается на заключительном 20-м месте в таблице серии А, имея в активе восемь очков после 18 матчей.