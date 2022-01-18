«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» на выезде в серии послематчевых пенальти одолел «Кельн».
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1 в пользу гостей. На 92-й нападающий Роберт Глатцель вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на последней минуте дополнительного времени: французский форвард Антони Модест сам заработал и реализовал 11-метровый.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты гостей.
Таким образом, «Гамбург» вышел в следующую стадию турнира.
Жеребьевка четвертьфиналов состоится позже.
Кубок Германии
1/8 финала
«Кельн» - «Гамбург» - 4:5 П (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 3:4)
ГолЫ: Глатцель, 92 - Модест, 120 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»