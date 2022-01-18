«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

Незаменимых нет — об этом должен помнить каждый из «списка 37». Ковид ставит сборную России в жесткие рамки

Заявка нашей хоккейной сборной на Олимпиаду только формально считается расширенной: на самом деле каждый попавший в нее игрок имеет реальный шанс выступить в Пекине.