Тимо Вернер: Иногда я даже не знаю, за что болельщики поддерживают меня

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о своем периоде карьеры в лондонском клубе и о сложностях, с которыми ему приходится сталкиваться.

«Иногда я даже не знаю, почему фанаты так поддерживают меня. Как нападающий всегда хочется забить как можно больше голов, но, если честно, иногда я упускаю много моментов.

С другой стороны, я стараюсь выкладываться на 100 процентов в каждой игре, чтобы и болельщики, и команда были довольны. Это сложно объяснить, но, конечно, когда ты выходишь на стадион и болельщики тебя любят, поддерживают и поют твое имя, становится намного веселее и ты гордишься собой. Говорю это, потому что знаю, каково это ходить на стадионы, где болельщики ненавидят и тебя», — цитирует Вернера пресс-служба «Челси».

В текущем сезоне АПЛ Вернер провел десять матчей за «аристократов», в которых он забил один гол и отдал один ассист. Немецкий футболист уступает в конкуренции бельгийцу Ромелу Лукаку за звание основного нападающего в команде.