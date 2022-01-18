Вильена высказался о своей аренде в «Эспаньол» из «Краснодара»

Полузащитник Тони Вильена поделился эмоциями после перехода в «Эспаньол» из «Краснодара» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Рад присоединиться к этому удивительному клубу. Не могу дождаться, чтобы начать», — написал Вильена в «инстаграме».

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Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за «быков» 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее голландец поучаствовал в конфликтной ситуации в составе «быков». По информации различных СМИ, на одной из тренировок игрок повздорил с нападающим Владимиром Ильиным, после чего на эмоциях заявил, что он больше не намерен выступать за «Краснодар».