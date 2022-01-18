Оливер Кан: Левандовски - феномен, который достигнув одной вершины, уже думает о следующей

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан рассказал о вручении награды FIFA польскому нападающему мюнхенского клуба Роберту Левандовски.

«Роберт Левандовски — феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей. Он более чем заслуженно второй год подряд получает эту награду от ФИФА.

«Бавария» гордится и счастлива иметь в своих рядах двух таких выдающихся игроков и личностей, как Левандовски и Нойер. Один без конца забивает, другой останавливает мячи на противоположном конце поля. Оба являются образцами для подражания на поле и за его пределами», — цитирует Кана пресс-служба «Баварии».

Отметим, что в текущем сезоне Левандовски провел 27 матчей за «Баварию» и забил 34 гола во всех турнирах. Его действующая трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее поляк уступил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году. France Football вручила эту награду именно аргентинцу, который в летнее межсезонье перебрался в парижский клуб.