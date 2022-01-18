Пиняев и Сервели не уйдут из «Крыльев Советов» этой зимой

«Крылья Советов» больше не планируют расставаться со своими игроками в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщает «СЭ».
Ранее команду покинули нападающий Иван Сергеев (перешел в «Зенит»), защитник Мехди Зеффан (окончание контракта) и полузащитник Данил Пруцев (близок к переходу в «Спартак»).
В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев сыграл в 17 матчах за самарский клуб в РПЛ, забил один гол и отдал один ассист. Ранее появлялась информация в связи с возможным переходом игрока в стан «Локомотива». Вскоре «железнодорожники» опровергли эту информацию.
источник: «Спорт-Экспресс»