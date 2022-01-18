Габон сыграл вничью с Марокко, Коморы обыграли Гану на Кубке Африки

В матче третьего тура группового этапа Кубка Африки сборная Габона сыграла вничью с командой Марокко.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе габонцев отличился Джим Аллевина. Еще один мяч в свои ворота забил защитник марроканцев Наиф Агуэрд.

Подопечные Вахида Халилходжича ответили голами Ашрафа Хакими и Софиана Буфаля, реализовавшего пенальти.

В параллельной встречи команды Коморы одолели Гану, одержав первую победу на турнире.

В составе победителей мячи забили Ахмед Могни, сделавший дубль, и Эль-Фарду Бен Набуан. Ганцы смогли ответить точными выстрелами Ричмонда Боакье и Александра Джику.

Таким образом, в 1/8 финала с первого места вышли марроканцы, набравшие семь очков. Компанию им с пятью очками составил Габон.

Кубок Африки

Групповой турнир

Третий тур

Группа С

Габон - Марокко - 2:2 (1:0)

Голы: Аллевина, 21; Агуэрд, 81 (автогол) - Буфаль, 73 (с пенальти); Хакими, 84.



Гана - Коморы - 2:3 (0:1)

Голы: Боакье, 64; Джику, 77 - Бен Набуан, 4; Могни, 62; 85.