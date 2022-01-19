«Давайте не будем доводить до абсурда». Агент Тюкавина - о словах Глушакова

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал слова Дениса Глушакова в адрес своего клиента.

Напомним, Тюкавин, который признавался в своей неприязни к «Спартаку» был замечен на детском фото в футболке красно-белых.

«Малой, правильные цвета», - прокомментировал снимок Глушаков.

«Давайте не будем доводить дело до абсурда. Мы все в детстве ходили в разной одежде и поддерживали разные клубы. Зачем люди вообще раздувают из этого что-то? Это все можно перевести в обычную шутку. Лучше бы у нас люди футбол обсуждали, чем такие вещи. К Косте же тоже с уважением нужно относиться. Он работает, готовится к возобновлению сезона. Сейчас замучают парня, он больше вообще не будет давать интервью. Наверное, это я не доглядел чуть-чуть. Нужно было попросить журналиста скинуть мне текст на проверку. Но я не вижу ничего в этом страшного», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тюкавин также заявил, что готов подписать пожизненный контракт с бело-голубыми и не хочет уездать в Европу, за что заслужил порцию критики от Дмитрия Губерниева.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел 20 матчей, в которых забил шесть голов.