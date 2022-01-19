Агент Шимански заявил, что игрок не покинет «Динамо» в зимнее трансферное окно

Мариуш Пескарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шимански, рассказал о планах своего игрока касательно выступлений в московском клубе.

«Изменения ради изменений не всегда помогают. Себастьян хорошо себя чувствует в «Динамо», команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» всего на два очка. Поэтому только следующим летом мы начнем думать о будущем», — цитирует агента Meczyki.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 16 играх сине-белых в РПЛ, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Шимански пополнил состав «Динамо» в 2019 году, перейдя из варшавской «Легии» за 5,50 миллионов евро.